Прем'єр Фінляндії критикує Міноборони за ігнорування політичних рішень

Фінський прем'єр-міністр Антті Рінне (СДП) продовжує критикувати посадовців кількох міністерств Фінляндії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Uusi Suomi.

Ріннe у середу заявив, що помітив ситуації, коли ухвалені політичні рішення з певних питань врешті-решт не вплинули на роботу чиновників, наприклад, Міністерства оборони.

"Ось чому я хотів звернути увагу на той факт, що політичні рішення скеровують діяльність чиновників на початку перебування на посаді нового командувача", - сказав він, маючи на увазі новопризначеного командувача Фінськими силами оборони генерал-лейтенанта Тімо Ківінена.

Раніше Рінне заявив, що Ківінен повинен "знати своє місце" і визнати, що саме політичні керівники спрямовують діяльність чиновників, а не навпаки.

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Прем'єр пояснив, що його повідомлення було націлене на всіх чиновників міністерства, а не на спробу критикувати Ківінена. Він також визнав, що однією з причин його заяви є військові навчання, організовані Фінськими силами оборони.

"Коли мене попросили надіслати привітання командувачу, я собі подумав, як політикам на різних рівнях стало важче через те, як чиновники діяли з військовими навчаннями в останні роки", - сказав він.

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"Фінським силам оборони треба проводити навчання для розвитку власних оборонних можливостей - це абсолютно зрозуміло. Але ви також повинні бути в змозі проаналізувати, який вплив має навчання як політичний сигнал, а це вимагає прийняття політичних рішень", - сказав Рінне.