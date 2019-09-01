Чоловік з ножем і шампуром напав на перехожих у Франції, є загиблий і поранені

19-річний хлопець загинув і ще вісім осіб поранені в результаті нападу ножем у суботу у французькому місті Ліон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Чоловік, озброєний ножем і шампуром, скоїв напад у Віллербані, передмісті Ліона, на південному сході Франції.

Напад стався близько 16.30 на автобусній зупинці біля місцевого вокзалу.

"На автобусній зупинці був чоловік, який почав наносити удари ножем у всіх напрямках", - розповіла одна з очевидиць нападу.

З восьми осіб, поранених в результаті нападу, троє перебувають в критичному стані, повідомили в прокуратурі. Медики надали допомогу ще 20 людям, які перебували у стані шоку.

Поліція заарештувала підозрюваного і помістила його під варту за вбивство і замах на вбивство. Джерело в поліції повідомило, що нападник є афганським прохачем притулку.

Причини нападу досі не зрозумілі. Національна антитерористична прокуратура була поінформована, але не взяла на себе розслідування цієї справи.