Мужчина с ножом и шампуром напал на прохожих во Франции, есть погибший и раненые

19-летний парень погиб и еще восемь человек ранены в результате нападения ножом в субботу во французском городе Лион.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Мужчина, вооруженный ножом и шампуром, совершил нападение в Виллербане, пригороде Лиона, на юго-востоке Франции.

Нападение произошло около 16.30 на автобусной остановке возле местного вокзала.

"На автобусной остановке был мужчина, который начал наносить удары ножом во всех направлениях", - рассказала одна из очевидиц нападения.

Из восьми человек, раненых в результате нападения, трое находятся в критическом состоянии, сообщили в прокуратуре. Медики оказали помощь еще 20 людям, которые находились в состоянии шока.

Полиция арестовала подозреваемого и поместила его под стражу за убийство и покушение на убийство. Источник в полиции сообщил, что нападающий является афганским просителем убежища.

Причины нападения до сих пор не понятны. Национальная антитеррористическая прокуратура была проинформирована, но не взяла на себя расследование этого дела.