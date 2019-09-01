ЄС відкидає вимоги Джонсона по "бекстопу"

Нинішній план уникнення жорсткого кордону на острові Ірландія - є "максимальною гнучкістю", яку може запропонувати ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC, таку заяву зробив провідний учасник переговорів з боку ЄС щодо Brexit Мішель Барньє.

Він відкидає вимоги британського прем’єра Бориса Джонсона щодо скасування "бекстопу".

Нагадаємо, напередодні Британія та ЄС домовилися збільшити частоту переговорів про Brexit. До 31 жовтня – запланованого часу виходу Бриттанії з ЄС, вjни маєть проходити щотижня.

При цьому Борис Джонсон заявив, що підвищення частоти переговорів було частиною його "енергійного і рішучого" підходу до відмови від суперечливого механізму щодо Північної Ірландії – так званого "бекстоп".

"Мене надихнули обговорення з лідерами ЄС протягом останніх тижнів, що є готовність говорити про альтернативи антидемократичного "бекстоп", тепер настав час для обох сторін активізувати темп", - сказав він.