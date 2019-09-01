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ЕС отвергает требования Джонсона по "бекстопу"

Воскресенье, 1 сентября 2019, 14:11

Нынешний план избежания жесткой границы посреди острова Ирландия является "максимальной гибкостью", которую может позволить себе ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, такое заявление сделал ведущий участник переговоров со стороны ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Он отвергает требования британского премьера Бориса Джонсона об отмене "бекстопу".

Напомним, накануне Великобритания и ЕС договорились увеличить частоту переговоров об условиях Brexit. До 31 октября - запланированного времени выхода Бриттании с ЕС, вjны имеете проходить еженедельно.

При этом Борис Джонсон заявил, что повышение частоты переговоров было частью его "энергичного и решительного" подхода к отказу от противоречивого механизма по Северной Ирландии - так называемого "бекстопа".

"Меня вдохновили обсуждения с лидерами ЕС в течение последних недель, что является готовность говорить об альтернативах антидемократического" бекстоп ", теперь пришло время для обеих сторон активизировать темп", - сказал он.

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Brexit Великобритания
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