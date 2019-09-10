Парламент Британии во второй раз отклонил предложение Джонсона о выборах

Парламент Британии вновь отклонил предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Всего за предложение премьер-министра о проведении досрочных выборов проголосовали 293 депутата, что значительно меньше необходимого числа.

Ранее оппозиционные депутаты подтвердили, что они не поддержат выборы, настаивая на том, что закон, блокирующий Brexit без соглашения, должен быть реализован в первую очередь.

Также в ночь на вторник, около 2.00, работа британского парламента была официально приостановлена. Парламент возобновит работу 14 октября.

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Приостановление работы парламента означает, что выборы будут невозможны ранее конца ноября.

Раньше до этого спикер Палаты общин британского парламента Джон Берков предупредил, что уйдет в отставку до 31 октября - даты Brexit - если к этому времени не будут объявлены всеобщие выборы.

В понедельник вступил в силу принятый на прошлой неделе закон, который помешает Джонсону вывести страну из Евросоюза без соглашения 31 октября.

Новый закон предусматривает, что премьер-министру предстоит до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения.