Естонія не буде представлена в Єврокомісії Юнкера на останні два місяці

Естонія вирішила не подавати кандидатуру єврокомісара до чинного складу Європейської комісії, мандат якої завершується 31 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас офіційно оголосив, що його країна обійдеться без представництва в Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.

Ратас спочатку запропонував колишнього міністра економіки Кадрі Симсон на тимчасову посаду після рішення Андруса Ансипа піти з Єврокомісії і стати депутатом Європарламенту.

"Більш розумно використовувати час, що залишився, для підготовки до роботи в новій комісії", - пояснив Ратас.

В нову Єврокомісію Естонія запропонувала колишнього міністра економіки Кадрі Сімсон. Ратас заявив, що вона отримає дуже "вагомий" портфель.

Раніше повідомлялося, що Юнкер хотів перешкодити національним урядам замінити комісарів всього на кілька місяців, стверджуючи, що тимчасові призначення коштуватимуть європейським платникам податків 1 мільйон євро за кожного комісара для покриття витрат, включаючи переїзд і довічну пенсію.

Однак Рада ЄС відхилила його план. Поки невідомо, чи наслідуватиме естонський приклад Румунія. Румунка Коріна Крету також вийшла зі складу Комісії. Юнкер пропонував передати їхні повноваження чинним єврокомісарам.