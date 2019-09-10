Эстония не будет представлена ​​в Еврокомиссии Юнкера последние два месяца

Эстония решила не подавать кандидатуру еврокомиссара в действующий состав Европейской комиссии, мандат которой истекает 31 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас официально объявил, что его страна обойдется без представительства в Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Ратас сначала предложил бывшего министра экономики Кадри Симсон на временную должность после решения Андруса Ансипа уйти из Еврокомиссии и стать депутатом Европарламента.

"Более разумно использовать оставшееся время для подготовки к работе в новой комиссии", - пояснил Ратас.

В новую Еврокомиссию Эстония предложила бывшего министра экономики Кадри Симсон. Ратас заявил, что она получит очень "весомый" портфель.

Ранее сообщалось, что Юнкер хотел помешать национальным правительствам заменить комиссаров всего на несколько месяцев, утверждая, что временные назначения обойдутся европейским налогоплательщикам в 1 млн евро за каждого комиссара для покрытия расходов, включая переезд и пожизненную пенсию.

Однако Совет ЕС отклонил его план. Пока неизвестно, последует ли эстонскому примеру Румыния. Румынка Корина Крету также вышла из состава Комиссии. Юнкер предлагал передать их полномочия действующим еврокомиссарам.