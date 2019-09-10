У Швеції призначили нову голову МЗС

Член Соціал-демократичної партії Швеції Анн Лінде стала новим міністром закордонних справ, замінивши на посаді Маргот Вальстрьом.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Aftonbladet.

57-річна Лінде з 2016 року по січень 2019-го була міністром з питань ЄС та торгівлі, а з січня стала міністром торгівлі, відповідальним за північні країни.

"Я вважаю, що зараз моя роль - просувати зовнішню політику, яка сприяє миру, свободі та безпеці", - каже Лінде.

"Саме міжнародні питання змусили мене активно займатися політикою", - каже вона.

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Лінде запевнила, що буде продовжувати ту лінію, яку розпочала Вальстрьом, зокрема, щодо "феміністичної" зовнішньої політики. "Я прискіпливо ставлюся до цих питань", - додала вона.

Вальстрьом, також соціал-демократ, у п’ятницю оголосила, що піде у відставку через п’ять років на цій посаді, щоб проводити більше часу з родиною.