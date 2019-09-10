В Швеции назначили нового главу МИД

Член Социал-демократической партии Швеции Анн Линде стала новым министром иностранных дел, сменив на посту Маргот Вальстрём.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает Aftonbladet.

57-летняя Линде с 2016 года по январь 2019-го была министром по вопросам ЕС и торговли, а с января стала министром торговли, ответственным за северные страны.

"Я считаю, что сейчас моя роль - продвигать внешнюю политику, которая способствует миру, свободе и безопасности", - говорит Линде.

"Именно международные вопросы заставили меня активно заниматься политикой", - говорит она.

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Линде заверила, что будет продолжать ту линию, которую начала Вальстрём, в частности, "феминистскую" внешнюю политику. "Я внимательно отношусь к этим вопросам", - добавила она.

Вальстрём, также социал-демократ, в пятницу объявила, что уйдет в отставку через пять лет на этой должности, чтобы проводить больше времени с семьей.