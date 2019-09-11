У Франції майбутню єврокомісарку допитали у справі про неправомірне використання коштів ЄС

Французька поліція у вівторок допитала майбутнього єврокомісара Сільві Гулар в рамках розслідування ймовірного неправомірного використання коштів ЄС її колишньою партією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Обраний президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в той же день висунула кандидатуру Гулар на посаду комісара з внутрішнього ринку з широким спектром обов'язків - від цифрових справ до оборони і космічної політики.

Гулар, давній союзник президента Франції Еммануеля Макрона, подала у відставку з поста міністра оборони в 2017 році після судового розслідування про нецільове використання коштів на помічників під час її роботи депутатом Європарламенту.

Звинувачення проти неї до сих пір не зняті, і офіційні особи кажуть, що це може ускладнити її слухання з питання про призначення єврокомісаром в Європарламенті під час затвердження в жовтні.

Протягом останніх декількох тижнів також були допитані кілька членів і співробітників її колишньої партії, ліберальної MoDem.

Представник Європарламенту раніше заявляла, що справа Гулар була "закрита", оскільки Гулар виплатила 45 000 євро за зарплату свого колишнього помічника, незважаючи на те, що французька влада продовжує проводити судове розслідування.

Бюро по боротьбі з шахрайством в ЄС OLAF підтвердило, що розслідування з цього питання "все ще триває". "Той факт, що OLAF розглядає це питання, не означає, що будь-які особи /організації вчинили порушення/шахрайство", - додав він.