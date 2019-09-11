Во Франции будущего еврокомиссара допросили по делу о неправомерном использовании средств ЕС

Французская полиция во вторник допросила будущего еврокомиссара Сильви Гулар в рамках продолжающегося расследования предполагаемого неправомерного использования средств ЕС ее бывшей партией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Избранный президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в тот же день выдвинула кандидатуру Гулар на должность комиссара по внутреннему рынку с широким спектром обязанностей - от цифровых дел до обороны и космической политики.

Гулар, давний союзник президента Франции Эммануэля Макрона, подала в отставку с поста министра обороны в 2017 году после судебного расследования об использовании помощников во время ее работы в качестве депутата Европарламента.

Обвинения против нее до сих пор не сняты, и официальные лица говорят, что это может осложнить ее слушания по вопросу о назначении еврокомиссаром в Европарламенте во время утверждения в октябре.

В течение последних нескольких недель также были допрошены несколько членов и сотрудников ее бывшей партии, либеральной MoDem.

Представитель Европарламента ранее заявляла, что дело Гулара в палате ЕС было "закрыто", поскольку Гулар выплатила 45 000 евро за зарплату своего бывшего помощника, несмотря на то, что французские власти продолжают проводить судебное расследование.

Бюро по борьбе с мошенничеством в ЕС OLAF подтвердило, что расследование по этому вопросу "все еще продолжается". "Тот факт, что OLAF рассматривает этот вопрос, не означает, что какие-либо лица/организации, совершившие нарушение, совершили нарушение/мошенничество", - добавил он.