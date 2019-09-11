Франція очікує відповіді Москви щодо дати "нормандського" саміту

Франція очікує на відповідь від Росії з приводу дати саміту лідерів країн "нормандського формату" - Німеччини, Росії, України та Франції.

Про це заявила в середу посол Франції в Росії Сільві Берману, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".



"Поки що дату не визначено. Ми очікуємо відповіді від Росії", - сказала Берману.



За її словами, дату саміту має бути визначено найближчим часом.



Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що саміт лідерів у "нормандському форматі" відбудеться у вересні. Берлін також виступає за якнайшвидше його проведення.

У Кремлі заявили, що президент Росії Владімір Путін є прихильником проведення зустрічі глав країн "нормандського формату", але спочатку треба виконати "домашнє завдання", і про терміни говорити передчасно.

На зустрічі у "нормандському форматі" на рівні політичних радників у Берліні 2 вересня йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.