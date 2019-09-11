Франция ожидает ответа Москвы о дате "нормандского" саммита

Франция ожидает ответа от России по поводу даты саммита лидеров стран "нормандского формата" - Германии, России, Украины и Франции.

Об этом заявила в среду посол Франции в России Сильви Берману, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока что дата не определена. Мы ожидаем ответа от России", - сказала Берману.

По ее словам, дату саммита должна быть определена в ближайшее время.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что саммит лидеров в "нормандском формате" состоится в сентябре. Берлин также выступает за скорейшее его проведение.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин является сторонником проведения встречи глав стран "нормандского формата", но сначала надо выполнить "домашнее задание", и о сроках говорить преждевременно.

На встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников в Берлине 2 сентября речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.