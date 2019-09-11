У Єврокомісії прокоментували рішення Суду ЄС, яке може вдарити по Nord Stream

Перш ніж робити кроки у зв'язку з рішенням Суду ЄС щодо газопроводу OPAL, Єврокомісія уважно його вивчить.

Про це заявив в середу на пресконференції в Брюсселі заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це рішення суду підкреслює важливість принципу енергетичної солідарності в Європейському союзі. Звичайно, ми його вивчимо. Ретельно проаналізуємо в деталях, а потім вирішимо, як діяти далі", - сказав Шефчович, відповідаючи на питання про те, чи буде Єврокомісія подавати апеляцію на рішення суду.

Суд Євросоюзу у вівторок скасував рішення ЄС від 28 жовтня 2016 року, що дозволило російському "Газпрому" постачати більше газу по газопроводу OPAL, який зв'язує його газопровід Nord Stream з Німеччиною.

Польща заявила, що рішення ЄК призводить до концентрації в одних руках джерел і засобів постачання газу, що "суперечить принципу диверсифікації джерел, шляхів постачання та управління ризиками перешкод або припинення поставок газу". В результаті польський уряд оскаржив це рішення у Суді ЄС.

У грудні 2018 року Варшава аргументувала, що рішення ЄК є несприятливим для енергетичної безпеки Польщі. Теоретично ЄК може подати апеляцію на рішення суду, але вона має бути обмежена тільки юридичними питаннями.

За оцінками, обсяги транспортування газу "Північним потоком" можуть зменшитися на 12 мільярдів 400 мільйонів кубометрів блакитного палива на рік.

Шефчович додав, що дата проведення 19 вересня для тристоронніх переговорів про майбутнє транзиту газу через Україну була встановлена ​​перед рішеннями Суду ЄС.

"Ми підходимо до цих переговорів відкрито, тому що нам потрібно знайти рішення, і я розумію, що ці переговори мають підтримку як лідера Росії, так і України", - заявив він, цитує Reuters.