В Еврокомиссии прокомментировали решение Суда ЕС, которое может ударить по Nord Stream

Прежде чем делать шаги в связи с решением суда ЕС по газопроводу OPAL, Еврокомиссия внимательно его изучит.

Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Это решение суда подчеркивает важность принципа энергетической солидарности в Европейском Союзе. Конечно, мы его изучим. Тщательно проанализируем в деталях, а потом решим, как действовать дальше", - сказал Шефчович, отвечая на вопрос о том, будет ли Еврокомиссия подавать апелляцию на решение суда.

Суд Евросоюза во вторник отменил решение ЕС от 28 октября 2016 года, что позволило российскому "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с Германией.

Польша заявила, что решение ЕК приводит к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, что "противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками препятствий или прекращения поставок газа". В результате польское правительство обжаловал это решение в суде ЕС.

В декабре 2018 года Варшава аргументировала, что решение ЕК является неблагоприятным для энергетической безопасности Польши. Теоретически ЕК может подать апелляцию на решение суда, но она должна быть ограничена только юридическими вопросами.

По оценкам, объемы транспортировки газа по "Северному потоку" могут уменьшиться на 12,4 млрд кубометров голубого топлива в год.

Шефчович добавил, что дата проведение 19 сентября для трехсторонних переговоров о будущем транзита газа через Украину была установлена ​​перед решениями Суда ЕС.

"Мы подходим к этим переговорам открыто, потому что нам нужно найти решение, и я понимаю, что эти переговоры должны поддержку как лидера России, так и Украины", - заявил он, цитирует Reuters.