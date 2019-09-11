Париж працює, щоб "нормандський" саміт пройшов у вересні - новий посол Франції в Києві

Новопризначений посол Франції в Україні Етьєн де Понсен висловив сподівання на проведення до кінця вересня зустрічі лідерів країн "нормандського формату".

Про це дипломат повідомив в коментарі журналістам в Києві, передає "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Я можу підтвердити, що на сьогодні відбуваються дуже тісні контакти на рівні президента Французької Республіки Макрона з канцлеркою Німеччини Меркель і водночас з президентом Зеленським та Путіним в сподіванні провести зазначену зустріч насправді ще до кінця поточного місяця", - заявив він.

За словами посла, Еммануель Макрон особисто приділяє цьому питанню дуже велику увагу.

"Ми сподіваємося, що ця запланована зустріч може реалізуватись", - наголосив дипломат.

Етьєн де Понсен зазначив, що в центрі переговорів майбутньої зустрічі буде реалізація Мінських угод.

Як заявила в середу посол Франції в Росії Сільві Берману, Франція очікує відповіді Москви щодо дати "нормандського" саміту.

У Кремлі раніше заявили, що президент Росії Владімір Путін є прихильником проведення зустрічі глав країн "нормандського формату", але Києву спочатку треба виконати "домашнє завдання", і про терміни говорити передчасно.

На зустрічі у "нормандському форматі" на рівні політичних радників у Берліні 2 вересня йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.