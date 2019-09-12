Сейм Польщі відхилив вотум недовіри міністру юстиції

Сейм Польщі відхилив ініціативу опозиції щодо вотуму недовіри міністру юстиції Збігнєву Зьобро після скандалу з розпалюванням ненависті до окремих суддів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Повну відповідальність за те, що відбувалося в міністерстві юстиції, несе особа, яка згідно конституції уповноважена призначати своїх заступників. Це присутній у залі міністр юстиції, який повинен - якщо у нього є залишки честі, піти у відставку", - сказав депутат Борис Будка, обґрунтовуючи ініціативу. Він додав, що "за останні чотири роки замість реформи правосуддя ми зіткнулися з прогресуючою деградацією системи".

Однак за висловлення недовіри Зьобро проголосували 174 депутати, проти були 240, сім утримались.

Зазначається, що таке рішення не стало несподіваним.

Нагадаємо, заступник міністра юстиції Польщі Лукаш Пєбяк пішов у відставку після того, як ЗМІ повідомили, що він особисто організував кампанію з розпалювання ненависті проти окремих суддів.

Незрозуміло, чи знав про цю кампанію Збігнєв Зьобро, міністр юстиції, але Пєбяк у своїх електронних листах казав, що він інформує свого "начальника".