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Сейм Польши отклонил вотум недоверия министру юстиции

Четверг, 12 сентября 2019, 08:56

Сейм Польши отклонил инициативу оппозиции относительно вотума недоверия министру юстиции Збигневу Зьобро после скандала с разжиганием ненависти к отдельных судей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Полную ответственность за то, что происходило в министерстве юстиции, несет лицо, которое согласно конституции уполномоченное назначать своих заместителей. Это присутствующий в зале министр юстиции, который должен - если у него есть остатки чести, уйти в отставку", - сказал депутат Борис Будка, обосновывая инициативу. Он добавил, что "за последние четыре года вместо реформы правосудия мы столкнулись с прогрессирующей деградацией системы".

Однако за выражение недоверия Зьобро проголосовали 174 депутата, против были 240, семь воздержались.

Отмечается, что такое решение не стало неожиданным.

Напомним, заместитель министра юстиции Польши Лукаш Пебяк ушел в отставку после того, как СМИ сообщили, что он лично организовал кампанию по разжиганию ненависти против отдельных судей.

Непонятно, знал ли об эту кампанию Збигнев Зьобро, министр юстиции, но Пебяк в своих электронных письмах говорил, что он информирует своего "начальника".

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