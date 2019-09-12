МИД призывает ПАСЕ усилить давление на РФ для прекращения нарушения прав человека в Крыму

В МИД подчеркнули важность усиления давления на Россию с целью прекращения нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий МИД о заседании Комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации, на котором будет рассматриваться проект доклада о ситуации с крымскими татарами.

В ведомстве заявили, что нынешнее заседание Комитета ПАСЕ "должно стать важным шагом в совместных усилиях по привлечению к ответственности за нарушение прав и свобод человека на оккупированных территориях Украины".

"Ожидаем, что окончательный документ Ассамблеи не только подтвердит, но и усилит позицию Совета Европы, призвав Российскую Федерацию прекратить временную оккупацию Крыма, которая является первопричиной и единственным источником системных нарушений прав человека на полуострове", - говорится в комментарии.

Кроме того, в МИД ожидают, что в Ассамблее призовут Россию соблюдать все обязанности государства-оккупанта в соответствии с международным гуманитарным правом и международным правом в области прав человека, немедленно освободить украинских граждан, которые продолжают незаконно удерживаться на территории оккупированного Крыма и в России, прекратить противоправное применение законодательства государства-оккупанта - РФ, в том числе по принудительному призыву в оккупационную армию, и противоправное перемещение населения на и с территории РФ.

"Принимая новые решения, важно не снижать заданную планку, требуя от России выполнения ранее принятых требований, но и усилить давление на государство-оккупанта, таким образом способствуя прекращению состояния оккупации и нарушения прав человека на полуострове", - отметили в МИД.

"Считаем, что в условиях кризиса доверия к Организации, который был спровоцирован самой Парламентской ассамблеей, совместными шагами, в частности новыми амбициозными решениями по возвращению Крыма Украине, мы сможем восстановить авторитет Совета Европы как важного правового ориентира в Европе в области защиты прав человека", - говорится в комментарии.

12 сентября комитет ПАСЕ должен утвердить проект доклада о Крыме, который окончательно будет рассмотрен на осенней сессии Ассамблеи в октябре.