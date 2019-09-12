Чехія ратифікувала протокол про вступ Північної Македонії до НАТО

Парламент Чеської Республіки сьогодні ратифікував Протокол про членство в НАТО Республіки Північна Македонія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на македонський телеканал 24.mk.

На засіданні чеського парламенту був присутній прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв.

Чехія стала 22 країною Альянсу, яка ратифікувала цей документ. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше висловлював сподівання, що процес ратифікації закінчиться до грудня цього року, і в грудні на саміті НАТО в Лондоні країна стане повноправним членом Альянсу.

Нагадаємо, 12 лютого уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

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