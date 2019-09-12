Чехия ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Парламент Чехии сегодня ратифицировал Протокол о членстве в НАТО Республики Северная Македония.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонский телеканал 24.mk.
На заседании чешского парламента присутствовал премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.
Чехия стала 22-й страной Альянса, которая ратифицировала этот документ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее выражал надежду, что процесс ратификации закончится к декабрю этого года, и в декабре на саммите НАТО в Лондоне страна станет полноправным членом Альянса.
Напомним, 12 февраля правительство в Скопье официально сообщило об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония.
Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.
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