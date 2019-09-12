Украина и Финляндия подписали соглашение о взаимной охране закрытой информации

Украина и Финляндия подписали соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо в Киеве.

"Сегодня наши стороны подписали важный документ - соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом. Это создает новые возможности для сотрудничества правоохранительных органов, в частности в контексте противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации", - сказал Зеленский.

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Он также отметил, что договорился с лидером Финляндии о сотрудничестве между оборонными ведомствами государств.

"Мы договорились наращивать военное сотрудничество с Финляндией и развивать диалог между нашими оборонными ведомствами", - сказал Зеленский.

Киев и Хельсинки также подписали соглашение о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Национальным архивом Финляндии, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Президент Финляндии заверил в поддержке Украины в сфере реформ сектора энергетики, в частности возобновляемой.

"Нам интересно сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии, и я думаю, что это будет на благо обоим государствам. Поэтому мы готовы делиться нашими знаниями в этой сфере", - сказал он.