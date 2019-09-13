Літак розвернули над Атлантикою і екстрено посадили в Ірландії через розлиту пілотом каву

Літак із 337 пасажирами на борту здійснив вимушену посадку в Ірландії через те, що один із пілотів розлив каву на панель приладів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC-Україна.

Інцидент стався ще у лютому, проте відомо про нього стало тільки зараз - з доповіді британського Відділу з розслідувань авіаційних пригод.

Літак Airbus A330-243 летів із Франкфурта до Мексики, але змушений був розвернутися над Атлантикою і здійснити незаплановану посадку у Шенноні, Ірландія.

У доповіді йдеться, що командир літака спостерігав за діями другого пілота, коли їм принесли каву. Її подали у посуді без кришок - і це звична практика для цієї авіакомпанії.

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Командир поставив каву на відкидний столик, після чого вона розлилася.

Більша частина кави потрапила на коліна пілота, але частково - на панель приладів.

Через це обладнання розігрілося настільки, що кнопки почали плавитися. Це призвело до часткової відмови панелі приладів і проблем зі зв'язком.

Зрештою пілоти прийняли рішення розвернутися і приземлитися у Шенноні.

Пілотам навіть довелося скористатися кисневими масками. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У доповіді не уточнюється, якій авіакомпанії належав літак, але відомо, що сталося це 6 лютого.

За даними міжнародної організації Flight Safety Foundation, це був літак компанії Condor Airlines, але рейс виконувала компанія Thomas Cook Airlines.