Самолет развернули над Атлантикой и экстренно посадили в Ирландии из-за разлитого пилотом кофе

Самолет с 337 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Ирландии из-за того, что один из пилотов разлил кофе на панель приборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC-Украина.

Инцидент произошел еще в феврале, однако известно о нем стало только сейчас - из доклада британского Отдела по расследованию авиационных происшествий.

Самолет Airbus A330-243 следовал из Франкфурта в Мексику, но вынужден был развернуться над Атлантикой и совершить незапланированную посадку в Шенноне, Ирландия.

В докладе говорится, что командир самолета наблюдал за действиями второго пилота, когда им принесли кофе. Его подали в посуде без крышек - и это обычная практика для этой авиакомпании.

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Командир поставил кофе на откидной столик, после чего он разлился.

Большая часть кофе попала на колени пилота, но частично - на панель приборов.

Из-за этого оборудование разогрелось настолько, что кнопки начали плавиться. Это привело к частичному отказу панели приборов и проблемам со связью.

В конце концов пилоты приняли решение развернуться и приземлиться в Шенноне.

Пилотам даже пришлось воспользоваться кислородными масками. В результате инцидента никто не пострадал.

В докладе не уточняется, какой авиакомпании принадлежал самолет, но известно, что произошло это 6 февраля.

По данным международной организации Flight Safety Foundation, это был самолет компании Condor Airlines, но рейс выполняла компания Thomas Cook Airlines.