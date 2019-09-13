Експрем'єр Туреччини оголосив про вихід з партії влади

Колишній прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу оголосив про свій вихід з партії влади президента Реджепа Таїпа Ердогана і планує сформувати новий політичний рух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

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Давутоглу оголосив про вихід з партії у п'ятницю, через кілька днів після того, як Партія справедливості та розвитку почала розслідування з метою його виключення, а також трьох колишніх депутатів, за порушення партійної дисципліни.

Політик обіймав посаду міністра закордонних справ в період з 2009 по 2014 рік, а потім був прем'єр-міністром до 2016 року. Тоді Ердоган звільнив його і замінив Біналі Їлдиримом.

Останнім часом Давутоглу критикував політику Ердогана, особливо щодо свободи висловлення думок.

Давутоглу — друга ключова фігура у партії, яка залишила політичну силу. У липні Алі Бабаджан, колишній віцепрем'єр і міністр економіки, також оголосив про плани створення нової партії.