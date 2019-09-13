Экс-премьер Турции объявил о выходе из партии власти

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу объявил о своем выходе из партии власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана и планирует сформировать новое политическое движение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

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Давутоглу объявил о выходе из партии в пятницу, через несколько дней после того, как Партия справедливости и развития начала расследование с целью его выключения, а также трех бывших депутатов, за нарушение партийной дисциплины.

Политик занимал должность министра иностранных дел в период с 2009 по 2014 год, а затем был премьер-министром до 2016 года. Тогда Эрдоган освободил его и заменил Бинали Йылдырымом.

В последнее время Давутоглу критиковал политику Эрдогана, особенно в отношении свободы выражения мнений.

Давутоглу - вторая ключевая фигура в партии, оставившая политическую силу. В июле Али Бабаджан, бывший вице-премьер и министр экономики, также объявил о планах создания новой партии.