В Дании планируют высадить миллион деревьев для решения климатических проблем

В Дании в субботу состоится масштабный телемарафон по сбору средств для высадки миллиона деревьев по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Национальная телекомпания TV2 в течение двух с половиной часов в субботу будет транслировать мероприятие "Дания сажает деревья" и просить зрителей пожертвовать средства на высадку 1 миллиона деревьев по всей стране.

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Посадка деревьев поможет снизить уровень CO2 и рассматривается как важный шаг для решения климатического кризиса. Мероприятие состоится в лесу в часе езды к югу от Копенгагена, во время которого премьер-министр Метте Фредериксен посадит одно из первых деревьев.

Мартин Сундстрём, продюсер мероприятия, рассказал, что зрителям будет рекомендовано собрать 20 млн крон (2,5 млн евро), чтобы помочь Датской организации по охране природы посадить 1 млн деревьев. 10% собранных денег переведут в WWF (Всемирный фонд дикой природы), чтобы помочь спасти тропические леса.

Все сделавшие пожертвования станут участниками новой инициативы "Народные леса", которая будет создана недалеко от датских городов. Проект рассчитан на 600 гектаров земли и в будущем может быть расширен.

Отмечается, что больше мероприятий по высадке деревьев по всей Дании будет проведено после этого субботы. Весной 2020 года будут высаживать остальные деревьев в зависимости от того, сколько средств удастся собрать.