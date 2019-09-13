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Німецький регулятор пригрозив "Газпрому" штрафами за ігнорування рішення Суду ЄС

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Німецький регулятор пригрозив "Газпрому" штрафами за ігнорування рішення Суду ЄС

П'ятниця, 13 вересня 2019, 15:40

Федеральне мережеве агентство Німеччини Bundesnetzagentur з метою виконання рішення Суду ЄС ухвалило рішення про наглядові заходи щодо "Газпрому" та OPAL Gastransport - компанії-оператора газопроводу OPAL, який є наземним продовженням "Північного потоку".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву регулятора.

Суд ЄС у вівторок скасував рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року, що дозволило "Газпрому" постачати більше газу по газопроводу OPAL. Вирок Cуду ЄС діє з моменту його оголошення, але "Газпром" його проігнорував. 

За даними агентства "Інтерфакс", наступного дня після оголошення рішення газопровід OPAL був використаний на 95%, а труба "Північний потік" - на 104%, тобто його використання перевищило номінальний потенціал. Після рішення cуду "Газпром" зберіг право на використання 50% OPAL.

Bundesnetzagentur заявляє, що відповідно до рішення суду ЄС компанії-оператору заборонено брати участь в аукціоні на постачання по OPAL 16 вересня, а "Газпрому" заборонено користуватися цими потужностями для газового транзиту.

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"За оцінкою федерального мережевого агентства, в розпорядженні "Газпрому" є альтернативні транспортні маршрути і точки поставок, щоб і далі забезпечувати свої зобов'язання з постачання в Європейський союз", - вважає регулятор.

"Якщо компанії продовжуватимуть порушувати правила, застосовані згідно з цим рішенням, або в майбутньому, Федеральне мережеве агентство може і буде накладати періодичні штрафи", - підкреслили в Bundesnetzagentur.

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