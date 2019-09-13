Трьох людей арештували у справі обвалу Генуезького моста торік

Трьох співробітників компаній, що належать інфраструктурній групі Atlantia, помістили під домашній арешт в п'ятницю у рамках розслідування обвалу моста в Генуї минулого року.

Про це повідомили в податковій поліції, інформує "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В результаті обвалу Генуезького мосту в серпні минулого року загинули 43 людини.

Поліція заявила, що виявила докази фальсифікації та приховування інформації щодо безпеки шляхопроводу з метою ввести в оману інспекторів міністерства транспорту і уникнути подальших перевірок.

Троє поміщених під домашній арешт працюють в підрозділі Autostrade per l’Italia та компанії з обслуговування SPEA Engineering. Ще шести співробітникам цих компаній тимчасово заборонено обіймати посади. В офісах компаній буде проведено обшуки.

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Акції Atlantia швидко впали більш ніж на 7% в Мілані на тлі новин про домашні арешти.

Близько 70 співробітників Atlantia і міністерства транспорту вже перебувають у центрі окремого розслідування причин катастрофи.

Нагадаємо, в червні генуезький міст, де загинули 43 людини, знесли за кілька секунд.