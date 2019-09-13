Трех человек арестовали по делу о прошлогоднем обвале Генуэзского моста

Трех сотрудников компаний, принадлежащих инфраструктурной группе Atlantia, поместили под домашний арест в пятницу в рамках расследования обрушения моста в Генуе в прошлом году.

Об этом сообщили в налоговой полиции, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В результате обвала Генуэзского моста в августе прошлого года погибли 43 человека.

Полиция заявила, что обнаружила доказательства фальсификации и сокрытия информации по безопасности путепровода с целью ввести в заблуждение инспекторов министерства транспорта и избежать дальнейших проверок.

Трое заключенных под домашний арест работают в подразделении Autostrade per l'Italia и компании по обслуживанию SPEA Engineering. Еще шести сотрудникам этих компаний временно запрещено занимать должности. В офисах компаний будут проведены обыски.

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Акции Atlantia быстро упали более чем на 7% в Милане на фоне новостей о домашних арестах.

Около 70 сотрудников Atlantia и министерства транспорта уже находятся в центре расследования причин катастрофы.