США застерегли Угорщину від планів щодо Сирії

Угорщина відкинула критику західних країн щодо свого плану направити дипломата до Сирії наступного року. Вперше країна-член ЄС має посилити там свою дипломатичну присутність від початку війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Gulf News.

Починаючи з наступного року Угорщина направить дипломатa до Сирії для продовження гуманітарної підтримки тамтешніх християнських громад та виконання консульських обов'язків, повідомляє міністерство закордонних справ.

Цей крок спричинив критику США і занепокоєння в деяких західних столицях ЄС.

"Ми закликаємо всі держави проти відновлення або налагодження своїх дипломатичних відносин чи економічного співробітництва з режимом (президента Башара Асада)", - йдеться в повідомленні посольства США в Будапешті.

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"Такі дії підрива ють зусилля з метою досягнення постійного, мирного та політичного рішення сирійського конфлікту", - сказано в повідомленні.

Дипломат із західної країни ЄС заявив, що "ми стурбовані через сигнал легітимізації та нормалізації, який надійде режиму".

Але угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто розцінив критику як "дуже несправедливу".

"Якщо проблема у тому, що угорський дипломат їздить туди кілька разів на рік, то що вони кажуть нашим центральноєвропейським друзям, які ще мають свої посольства? Не застосовуймо подвійні стандарти", - сказав він.

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Тільки Чеська Республіка все ще має посольство в Дамаску, а інші країни ЄС, США та Канада - серед тих, хто закрив свої місії, розірвавши відносини з режимом Асада.

У Румунії технічно все ще є посольство в Сирії, але посол базується в Бейруті. У Болгарії є повірений у справах.

Торік країни ЄС надсилали посланців до Сирії, але не в консульських цілях, їхні обов'язки обмежувалися переговорами про допомогу та політику.