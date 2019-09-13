США предостерегли Венгрию от планов по Сирии

Венгрия отвергла критику западных стран относительно своего плана направить дипломата в Сирию в следующем году. Впервые страна-член ЕС может усилить свое дипломатическое присутствие там с начала войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Gulf News.

Начиная со следующего года Венгрия направит дипломатa в Сирию для продолжения гуманитарной поддержки местных христианских общин и выполнения консульских обязанностей, сообщает Министерство иностранных дел.

Этот шаг вызвал критику США и беспокойство в некоторых западных столицах ЕС.

"Мы призываем все государства воздержаться от восстановления или налаживания своих дипломатических отношений либо экономического сотрудничества с режимом (президента Башара Асада)", - говорится в сообщении посольства США в Будапеште.

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"Такие действия подрывают усилия по достижению постоянного, мирного и политического решения сирийского конфликта", - сказано в сообщении.

Дипломат из западной страны ЕС заявил, что "мы обеспокоены сигналом легитимизации и нормализации, который поступит режиму (Асада)".

Но венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто расценил критику как "очень несправедливую".

"Если проблема в том, что венгерский дипломат ездит туда несколько раз в год, то что они говорят нашим центральноевропейским друзьям, у которых еще есть там свои посольства? Не используйте двойные стандарты", - сказал он.

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Только у Чешской Республики все еще есть посольство в Дамаске, а другие страны ЕС, США и Канада - среди тех, кто закрыл свои миссии, разорвав отношения с режимом Асада.

У Румынии технически все еще есть посольство в Сирии, но посол базируется в Бейруте. У Болгарии есть поверенный в делах.

В прошлом году страны ЕС присылали послов в Сирию, но не в консульских целях, их обязанности ограничивались переговорами о помощи и политике.