Зеленский анонсировал визит в Эстонию
Пятница, 13 сентября 2019, 18:26
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в октябре планирует посетить Эстонию с официальным визитом.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"В следующем месяце я планирую посетить Таллинн с официальным визитом, а именно в октябре, и я хочу лично поблагодарить вас за это приглашение", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве, обращаясь к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд.
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Зеленский выразил надежду, что визит поможет Украине перенять "очень важный опыт Эстонии - речь идет о модернизации управления, диджитализации и киберзащите".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в Киеве, что успех Украины во внедрении реформ может помочь Евросоюзу "выйти из кризиса доверия".
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