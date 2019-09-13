Зеленский анонсировал визит в Эстонию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в октябре планирует посетить Эстонию с официальным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В следующем месяце я планирую посетить Таллинн с официальным визитом, а именно в октябре, и я хочу лично поблагодарить вас за это приглашение", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве, обращаясь к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд.

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Зеленский выразил надежду, что визит поможет Украине перенять "очень важный опыт Эстонии - речь идет о модернизации управления, диджитализации и киберзащите".

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в Киеве, что успех Украины во внедрении реформ может помочь Евросоюзу "выйти из кризиса доверия".