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Орбан вказав на "втому від розширення" в ЄС

П'ятниця, 13 вересня 2019, 19:35

Прем'єр-міністр Угорщини заявив у п'ятницю, що західні країни-члени ЄС виснажені "втомою від розширення" блоку і використовують нових членів як цапів-відбувайлів для своїх проблем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

"Ті, хто на заході, виснажені розширенням", - заявив Орбан, додавши, що на заході Європи існує помилкова думка: "Якби розширення не відбулося, то західній половині континенту було б значно краще".

Орбан також зазначив, що якби такі країни, як Сербія, були частиною ЄС вже під час міграційної кризи 2015 року, "нелегальні мігранти не дісталися б Німеччини".

Орбан заявив, що якби тоді Північна Македонія, Сербія та Чорногорія були в ЄС, мігранти були б зупинені там, після проходу через Грецію.

Нагадаємо, наступна очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала посаду комісара з питань політики розширення ЄС кандидату від Угорщини Ласло Трочані.

Як відомо, у червні Європейський Союз відклав переговори про вступ Албанії і Північної Македонії до блоку.

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Орбан Угорщина
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