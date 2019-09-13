Орбан указал на "усталость от расширения" в ЕС

Премьер-министр Венгрии заявил в пятницу, что западные страны-члены ЕС истощены "усталостью от расширения" блока и используют новых членов как козлов отпущения для своих проблем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Те, кто на западе, истощены расширением", - заявил Виктор Орбан, добавив, что на западе Европы существует ошибочное мнение: "Если бы расширение не произошло, то западной половине континента было бы значительно лучше".

Орбан также отметил, что если бы такие страны, как Сербия, были частью ЕС уже во время миграционного кризиса 2015 года, "нелегальные мигранты не добрались бы до Германии".

Орбан заявил, что если бы тогда Северная Македония, Сербия и Черногория были в ЕС, мигранты были бы остановлены там, после прохода через Грецию.

Напомним, следующая руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила должность комиссара по вопросам политики расширения ЕС кандидату от Венгрии Ласло Трочани.

В июне Европейский союз отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в блок.