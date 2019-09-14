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Зустріч лідерів "нормандської четвірки" відкладається через Росію - Пристайко

Субота, 14 вересня 2019, 10:42

Час зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" ще визначається, її відклали через російську сторону.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс Україна".

"Така зустріч (лідерів країн "нормандської четвірки"- ред.) планувалася найближчим часом і три сторони в принципі були готові до цієї зустрічі. Французький президент запропонував це зробити в Парижі. Ми планували зробити це зовсім швидко, ми хотіли зібратися і були готові ... 16 числа (вересня – ред.) я не думаю, що це велика таємниця" - сказав Пристайко.

"Але, на наш превеликий жаль, російська сторона не змогла в цей час приїхати на зустріч. Ми зараз активно шукаємо інший час. Я думаю, місце залишиться теж в Парижі, і ми шукаємо новий час для цієї зустрічі", - зазначив міністр.

Раніше новопризначений посол Франції в Україні Етьєн де Понсен висловив сподівання на проведення до кінця вересня зустрічі лідерів країн "нормандського формату".

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