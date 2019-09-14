Встреча лидеров "нормандской четверки" откладывается из-за России - Пристайко

Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется, ее отложили из-за российской стороны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс Украина".

"Такая встреча (лидеров стран "нормандской четверки"- ред.) планировалась в ближайшее время и три стороны в принципе были готовы к этой встрече. Французский президент предложил это сделать в Париже. Мы планировали сделать это совсем быстро, мы хотели собраться и были готовы ... 16 числа (сентября – ред.) я не думаю, что это большая тайна", - сказал Пристайко.

"Но, к нашему большому сожалению, российская сторона не смогла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем другое время. Я думаю, место останется тоже в Париже, и мы ищем новое время для этой встречи", - отметил министр.

Ранее новоназначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен выразил надежду на проведение до конца сентября встречи лидеров стран "нормандского формата".