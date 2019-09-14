Газові погрози РФ значать все менше – Волкер

Позиція Російської Федерації у тристоронніх газових переговорах із Україною та ЄС наразі є набагато слабшою, аніж ще декілька років тому.

Про це спецпредставник США щодо України Курт Волкер заявив на прес-конференції під час щорічного форуму "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Україна вже не купує газ напряму в РФ, використовуючи спотовий ринок. Саме тому українська позиція на цих переговорах є набагато сильнішою, аніж декілька років тому",-- вважає Волкер.

"Звичайно, РФ буде погрожувати Україні та ЄС, лякаючи повним призупиненням транзиту після закінчення контракту у наступному році. Проте російські погрози з часом важать все менше й менше",- додає спецпредставник США.

Як відомо, тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією відбудуться у Брюсселі наступного тижня.