Газовые угрозы РФ значат все меньше – Волкер

Позиция Российской Федерации в трехсторонних газовых переговорах с Украиной и ЕС сейчас намного слабее, чем еще несколько лет назад.

Об этом спецпредставитель США Курт Волкер заявил на пресс-конференции во время ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Украина уже не покупает газ напрямую в РФ, используя спотовый рынок. Именно поэтому украинская позиция на этих переговорах гораздо сильнее, чем несколько лет назад",-- считает Волкер.

"Конечно, РФ будет угрожать Украине и ЕС, пугая полным приостановлением транзита после окончания контракта в следующем году. Однако российские угрозы со временем весят все меньше и меньше",- добавляет спецпредставитель США.

Как известно, трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией состоятся в Брюсселе на следующей неделе.