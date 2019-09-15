У Зеленського розкрили деталі візиту президентки Словаччини до Києва

Президентка Словаччини Зузана Чапутова 16 вересня відвідає з офіційним візитом Київ, де проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомили в офісі українського президента, пише "Європейська правда". Читайте також Президентка Словаччини – за діалог з РФ, але не коштом європейських цінностей Об 11:30 в Маріїнському палаці відбудеться офіційна церемонія зустрічі. О 13:30 після переговорів лідери поспілкуються з пресою. Чапутова відвідує Київ у перші сто днів свого президентства. Детальніше читайте у статті: "Братислава відкриває вікно можливостей: що означає візит президента Чапутової до Києва".

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