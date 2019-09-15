У Зеленського розкрили деталі візиту президентки Словаччини до Києва
Неділя, 15 вересня 2019, 10:31
Президентка Словаччини Зузана Чапутова 16 вересня відвідає з офіційним візитом Київ, де проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомили в офісі українського президента, пише "Європейська правда".
Об 11:30 в Маріїнському палаці відбудеться офіційна церемонія зустрічі.
О 13:30 після переговорів лідери поспілкуються з пресою.
Чапутова відвідує Київ у перші сто днів свого президентства.
Детальніше читайте у статті: "Братислава відкриває вікно можливостей: що означає візит президента Чапутової до Києва".
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