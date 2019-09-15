В Зеленского раскрыли детали визита президента Словакии в Киев
Воскресенье, 15 сентября 2019, 10:31
Президент Словакии Зузана Чапутова 16 сентября посетит с официальным визитом Киев, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщили в офисе украинского президента, пишет "Европейская правда".
В 11:30 в Мариинском дворце состоится официальная церемония встречи.
В 13:30 после переговоров лидеры пообщаются с прессой.
Чапутова посещает Киев в первые сто дней своего президентства.
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