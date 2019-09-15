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В Зеленского раскрыли детали визита президента Словакии в Киев

Воскресенье, 15 сентября 2019, 10:31

Президент Словакии Зузана Чапутова 16 сентября посетит с официальным визитом Киев, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в офисе украинского президента, пишет "Европейская правда".

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В 11:30 в Мариинском дворце состоится официальная церемония встречи.

В 13:30 после переговоров лидеры пообщаются с прессой.

Чапутова посещает Киев в первые сто дней своего президентства.

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