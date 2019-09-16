Посол України критикує лідера німецьких лібералів за "флірт" з Путіним

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував голову німецької Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіана Лінднера, який заявив про необхідність змінити політику Берліна щодо Москви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND.

"Те, що лідер Ліберальної партії фліртує із Путіним, який понад п‘ять років веде криваву війну на сході Україні та кийками придушує опозицію в Росії, позбавлене будь-якої логіки", - зазначив дипломат.

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За словами Мельника, "було б абсолютно не коректно стверджувати, що нібито бракує готовності до діалогу з Москвою: радше навпаки, ми маємо занадто багато діалогу і занадто мало результатів".

Так само посол назвав хибною тезу Лінднера про необхідність повернення Росії в G7: "Жодна з причин вигнання Москви з G7 - ані злочинна анексія Криму, ані воєнна інтервенція на сході України - досі не були усунуті".

Нагадаємо, Лінднер, зокрема, заявив, що "якщо повернутися від конфронтації до співпраці, тоді зрештою можна буде поетапно скасувати санкції" проти РФ.

Як зазначила у Facebook дружина посла Світлана Мельник, заява Лінднера стала несподіваною, але найімовірнішою причиною такого кроку є намагання зіграти на проросійських настроях напередодні виборів до земельного парламенту (ландтагу) Тюрингії 27 жовтня. Два тижні тому ВДП зазнала провалу на земельних виборах у Бранденбургу та Саксонії, не подолавши прохідний 5-відсотковий бар‘єр.

Нагадаємо, на останніх виборах до Бундестагу, що відбулися 2017 року, ВДП посіла четверте місце, набравши 10,7% голосів.