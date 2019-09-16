Волкер прокоментував видачу Цемаха

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що ціна обміну ув'язнених осіб з Росією для України не була надто високою, попри видачу Києвом підозрюваного у справі катастрофи лайнера MH17, ексбойовика "ДНР" Володимира Цемаха.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Волкер заявив в інтерв’ю "1+1".

"Не думаю, що ми б дізналися щось нове від підозрюваного в атаці на МН17, крім того, що ми вже знаємо. Тому, не думаю, що ціна (обміну - ред.) була настільки високою, як про це говорять. Водночас важливо звільнити полонених з Росії. Дуже важливо. Тому, вважаю, обидві країни зробили крок вперед, і тепер, щоб надати подальший імпульс, треба провести ще обміни", - сказав Волкер.

Нагадаємо, 5 вересня судді Апеляційного суду міста Києва відпустили Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Цемах керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малайзійських авіаліній".

7 вересня Цемах відлетів до РФ в рамках обміну полоненими з Україною у форматі 35 на 35.

Глава МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі до парламенту заявив, що Нідерланди змогли допитати Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії. Прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха.

Нідерланди на зустрічі послів країн Євросоюзу у Брюсселі порушили питання обміну Україною Цемаха.