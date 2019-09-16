Волкер прокомментировал выдачу Цемаха

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что цена обмена заключенных с Россией для Украины не была слишком высокой, несмотря на выдачу Киевом подозреваемого по делу крушения лайнера MH17, экс-боевика "ДНР" Владимира Цемаха.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Волкер заявил в интервью "1+1".

"Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на МН17, кроме того, что мы уже знаем. Поэтому не думаю, что цена (обмена. - Ред.) была настолько высокой, как об этом говорят. В то же время важно освободить пленных из России. Очень важно. Поэтому считаю, что обе страны сделали шаг вперед, и теперь, чтобы предоставить дальнейший импульс, надо провести еще обмены", - сказал Волкер.

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Цемах руководил так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили самолет "Малайзийских авиалиний".

7 сентября Цемах улетел в РФ в рамках обмена пленными с Украиной в формате 35 на 35.

Глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме в парламент заявил, что Нидерланды смогли допросить Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России. Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха.

Нидерланды на встрече послов стран Евросоюза в Брюсселе обсудили вопросы обмена Украиной Цемаха.