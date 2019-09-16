Голова МЗС Чехії обурений проєктом бюджету чеського головування в ЄС
Понеділок, 16 вересня 2019, 10:13
Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек критикує проєкт бюджету чеського головування в ЄС, оскільки вважає, що Прага не зможе реалізувати деякі свої наміри.
Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Проєктом пропонується збільшити кількість персоналу в Брюсселі до 156 осіб, але країни подібного розміру мали штат у близько 250 осіб під час свого головування.
У другій половині 2022 року Чеська Республіка візьме на себе головування в Раді ЄС.
Прем'єр-міністр Андрей Бабіш виступає за скорочення бюджету головування. Бабіш заявив, що головування країни в Раді ЄС - це марна трата грошей і всього лише "балаканина з бутербродами".
Востаннє чехи головували в 2009 році, і це коштувало приблизно 135 мільйонів євро.
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