Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Естонський міністр: поступки Росії прокладуть шлях до початку Москвою третьої війни

Прем’єр Британії вважає можливим укласти угоду про Brexit у найближчі тижні

Посол України критикує лідера німецьких лібералів за "флірт" з Путіним

Тисячі італійців вийшли підтримати  опозиційного лідера Сальвіні






Голова МЗС Чехії обурений проєктом бюджету чеського головування в ЄС

Понеділок, 16 вересня 2019, 10:13

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек критикує проєкт бюджету чеського головування в ЄС, оскільки вважає, що Прага не зможе реалізувати деякі свої наміри. 

Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Проєктом пропонується збільшити кількість персоналу в Брюсселі до 156 осіб, але країни подібного розміру мали штат у близько 250 осіб під час свого головування. 

Читайте також
У Чехії зняли кримінальні звинувачення з прем’єр-міністра

У другій половині 2022 року Чеська Республіка візьме на себе головування в Раді ЄС. 

Прем'єр-міністр Андрей Бабіш виступає за скорочення бюджету головування. Бабіш заявив, що головування країни в Раді ЄС - це марна трата грошей і всього лише "балаканина з бутербродами".

Востаннє чехи головували в 2009 році, і це коштувало приблизно 135 мільйонів євро.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія
powered by lun.ua