Глава МИД Чехии возмущен проектом бюджета чешского председательства в ЕС

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек критикует проект бюджета чешского председательства в ЕС, поскольку считает, что Прага не сможет реализовать некоторые свои намерения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Проектом предлагается увеличить количество персонала в Брюсселе до 156 человек, но страны подобного размера имели штат в 250 человек во время своего председательства.

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Во второй половине 2022 года Чешская Республика примет председательство в Совете ЕС.

Премьер-министр Андрей Бабиш выступает за сокращение бюджета председательства. Бабиш заявил, что председательство страны в Совете ЕС – это пустая трата денег и всего лишь "болтовня с бутербродами".

Последний раз чехи председательствовали в 2009 году, и это обошлось примерно в 135 млн евро.