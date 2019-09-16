Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Эстонский министр: уступки Москве проложат путь к началу ею третьей войны

Премьер Британии считает возможным заключить соглашение о Brexit в ближайшие недели

Посол Украины критикует лидера немецких либералов за "флирт" с Путиным

Тысячи итальянцев вышли поддержать оппозиционного лидера Сальвини






Глава МИД Чехии возмущен проектом бюджета чешского председательства в ЕС

Понедельник, 16 сентября 2019, 10:13

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек критикует проект бюджета чешского председательства в ЕС, поскольку считает, что Прага не сможет реализовать некоторые свои намерения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Проектом предлагается увеличить количество персонала в Брюсселе до 156 человек, но страны подобного размера имели штат в 250 человек во время своего председательства.

Читайте также
В Чехии сняли уголовные обвинения с премьер-министра

Во второй половине 2022 года Чешская Республика примет председательство в Совете ЕС.

Премьер-министр Андрей Бабиш выступает за сокращение бюджета председательства. Бабиш заявил, что председательство страны в Совете ЕС – это пустая трата денег и всего лишь "болтовня с бутербродами".

Последний раз чехи председательствовали в 2009 году, и это обошлось примерно в 135 млн евро.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия
powered by lun.ua