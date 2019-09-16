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Норвегія: у переповнену через зливи річку змило понад 100 овець

Понеділок, 16 вересня 2019, 12:17

У центральній Норвегії більше сотні овець змило хвилями річки Сурна, переповненої в результаті злив.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Незадовго до 9 ранку в понеділок поліція повідомила, що річка Сурна вийшла з берегів. За даними поліції, це могло статися вночі, але не було виявлено до ранку.

За першими повідомленнями, в річку потрапило кілька овець, але серед людей ніхто не постраждав.

Однак вже о 9.20 ранку поліція повідомила, що більше ста овець, які паслися неподалік, змило у річку. Зазначається, що у воду могли потрапити і кілька корів.

Очевидці повідомили про тіла тварин у воді нижче за течією річки.

Рятувальники, правоохоронці і фермери зараз працюють над тим, щоб врятувати тварин, які опинилися у пастці на невеликих острівцях посеред води.

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Норвегія
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