Норвегія: у переповнену через зливи річку змило понад 100 овець

У центральній Норвегії більше сотні овець змило хвилями річки Сурна, переповненої в результаті злив.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Незадовго до 9 ранку в понеділок поліція повідомила, що річка Сурна вийшла з берегів. За даними поліції, це могло статися вночі, але не було виявлено до ранку.

За першими повідомленнями, в річку потрапило кілька овець, але серед людей ніхто не постраждав.

Однак вже о 9.20 ранку поліція повідомила, що більше ста овець, які паслися неподалік, змило у річку. Зазначається, що у воду могли потрапити і кілька корів.

Очевидці повідомили про тіла тварин у воді нижче за течією річки.

Рятувальники, правоохоронці і фермери зараз працюють над тим, щоб врятувати тварин, які опинилися у пастці на невеликих острівцях посеред води.