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Норвегия: в переполненную из-за ливней реку смыло более 100 овец

Понедельник, 16 сентября 2019, 12:17

В центральной Норвегии больше сотни овец смыло волнами реки Сурна, переполненной в результате ливней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Незадолго до 9 утра в понедельник полиция сообщила, что река Сурна вышла из берегов. По данным полиции, это могло произойти ночью, но не было обнаружено до утра.

По первым сообщениям, в реку попало несколько овец, но среди людей никто не пострадал.

Однако уже в 9.20 утра полиция сообщила, что более ста овец, которые паслись неподалеку, смыло в реку. Отмечается, что в воду могли попасть и несколько коров.

Очевидцы сообщили о тела животных в воде ниже по течению реки.

Спасатели, правоохранители и фермеры сейчас работают над тем, чтобы спасти животных, которые оказались в ловушке на небольших островках посреди воды.

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Норвегия
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