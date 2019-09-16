Норвегия: в переполненную из-за ливней реку смыло более 100 овец
В центральной Норвегии больше сотни овец смыло волнами реки Сурна, переполненной в результате ливней.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.
Незадолго до 9 утра в понедельник полиция сообщила, что река Сурна вышла из берегов. По данным полиции, это могло произойти ночью, но не было обнаружено до утра.
По первым сообщениям, в реку попало несколько овец, но среди людей никто не пострадал.
Однако уже в 9.20 утра полиция сообщила, что более ста овец, которые паслись неподалеку, смыло в реку. Отмечается, что в воду могли попасть и несколько коров.
Очевидцы сообщили о тела животных в воде ниже по течению реки.
Спасатели, правоохранители и фермеры сейчас работают над тем, чтобы спасти животных, которые оказались в ловушке на небольших островках посреди воды.