Одна з німецьких земель пропонує 5000 євро колишнім мешканцям за повернення

Федеральна німецька земля Тюрингія розробила план із повернення колишніх мешканців, який передбачає одноразовий платіж у розмірі 5000 євро для кожного, хто повернеться туди жити та працювати.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Telegraph.

План був затверджений на конференції Християнсько-демократичного союзу Ангели Меркель в рамках пакету пропозицій щодо майбутніх місцевих виборів. Голова місцевого осередку партії Майк Морінг сказав, що це "запрошення повернутися додому та сформувати майбутнє тут".

Тюрингія - одна з кількох колишніх східнонімецьких земель, яка протягом трьох десятиліть після возз'єднання Німеччини відчуває постійний "відтік мізків". Молодь переїжджає до західних земель у пошуках можливостей роботи та вищої зарплати.

Згідно з урядовою статистикою, населення Тюрингії зменшилося на сотні тисяч осіб з часу возз'єднання. Це перша подібна ініціатива у Німеччині.

ХДС керувала Тюрингією з моменту возз'єднання, але програла вибори 2014 року лівоцентристській коаліції. Вибори тут мають відбутися 27 жовтня і партія Меркель може втратити частину голосів на користь правої "Альтернативи для Німеччини".

На початку вересня праві посіли другі місця на місцевих виборах у Бранденбурзі та Саксонії. ХДС хоч і перемогла на цих виборах, але показала значно гірший результат, ніж 5 років тому.